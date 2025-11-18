50 Times Animals Were Funnier And More Relatable Than People

From the adorable pooch soundly sleeping in your lap to the fish and amphibians roaming the waters, every animal plays an important role in our environment and human wellness. Interacting with them helps our health, both physical and emotional. And their existence alone keeps our world and its environment and ecosystems running smoothly, without us really realizing it in our day-to-day lives.
Animals truly do so much for us, and we’re here to remind you of that with a list of the most adorable creatures from the “Chonky Woofers For My Depression” Facebook page. Scroll down to find them, and don’t forget to upvote the ones that made you crack a smile or two.
#1
My friend read reports about a stranded dog on Mt. Bross in Colorado and proceeded to climb the mountain and rescue said dog.
Image source: Chonky Woofers for my depression
#2
Image source: Chonky Woofers for my depression , facebook.com
#3
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#4
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#5
My 10+yo dog likes to sleep on my legs. I made her this out of some of my old jeans for her to sleep on while I’m at work.
Image source: Chonky Woofers for my depression , reddit.com
#6
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#7
Image source: Chonky Woofers for my depression
#8
Image source: Chonky Woofers for my depression
#9
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#10
Image source: Chonky Woofers for my depression
#11
Image source: Chonky Woofers for my depression
#12
An officer halts traffic to make way for a cat carrying a kitten across the street, 1925.
Image source: Chonky Woofers for my depression
#13
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#14
Image source: Chonky Woofers for my depression
#15
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#16
Image source: Chonky Woofers for my depression
#17
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#18
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#19
My wife started feeding a stray cat but I’m allergic so we couldn’t take her into our house. I built the cat her own instead. It’s insulated and has electric heating. Look at that happy little face!
Image source: Chonky Woofers for my depression
#20
Charlie got his balls snipped today and he hated the cone but is VERY okay with this plate instead. Here he is, purring.
Image source: Chonky Woofers for my depression , reddit.com
#21
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#22
Image source: Chonky Woofers for my depression
#23
Image source: Chonky Woofers for my depression , catsoverloaded.tumblr.com
#24
An eagle decided to land at one of the two college football games played today. That eagle managed to find probably one of the only Natives sitting in the stands at the game.
Image source: Chonky Woofers for my depression
#25
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#26
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#27
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#28
Image source: Chonky Woofers for my depression
#29
Image source: Chonky Woofers for my depression
#30
Image source: Chonky Woofers for my depression
#31
My neighbour’s job is taking in really fat cats and helping them lose weight before they’re rehomed and this is her latest resident. So far he has lost 4lb.
Image source: Chonky Woofers for my depression , threads.net
#32
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#33
Image source: Chonky Woofers for my depression
#34
Image source: Chonky Woofers for my depression
#35
Image source: Chonky Woofers for my depression
#36
Image source: Chonky Woofers for my depression
#37
Image source: Chonky Woofers for my depression
#38
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#39
Image source: Chonky Woofers for my depression
#40
Image source: Chonky Woofers for my depression
#41
Image source: Chonky Woofers for my depression
#42
Image source: Chonky Woofers for my depression
#43
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#44
Image source: Chonky Woofers for my depression
#45
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#46
Image source: Chonky Woofers for my depression
#47
Image source: Chonky Woofers for my depression , x.com
#48
Image source: Chonky Woofers for my depression
#49
Image source: Chonky Woofers for my depression
#50
Image source: Chonky Woofers for my depression
Follow Us