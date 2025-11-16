“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

by

Today, we’re making an homage to our inner geek. The one that failed (or nailed!) science class in school and the one who’s still blown away by the belief that salt makes water boil faster (be careful with this one, since there are many ifs and buts). In fact, all of science is made of them.

So in order to dive deep into the fun, quirky and more light-hearted side of science and leave the arguing behind, we welcome you to our beloved corner of Instagram, “Bad Science Jokes.” With an audience of 594K followers, the page is your ultimate destination for nerdy jokes and memes.

Scroll down below for the newest batch and make sure to check out more of the best of the worst science jokes from the same account here and here.

More info: Instagram | Facebook | Twitter

#1

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#2

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: guy-with-benefits

#3

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: kendraffe

#4

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: ProfKinyon

#5

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: brian_bilston

#6

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#7

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#8

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#9

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#10

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#11

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#12

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#13

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#14

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#15

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#16

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#17

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#18

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#19

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#20

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#21

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: TheWeirdWorld

#22

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: igpestosalad

#23

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: micefearboggis

#24

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#25

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#26

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#27

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#28

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#29

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#30

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#31

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#32

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#33

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#34

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: BrianRoemmele

#35

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#36

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#37

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#38

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#39

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: bad_science_jokes

#40

“Making Science Bad!”: 40 New Nerdy Posts Shared On This Page With 594k Followers

Image source: GatorsDaily

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Is The Dumbest Law Ever Proposed By A Politician? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
I Draw Line Maps Of World Cities
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, Vent Here If You Want (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
I Turned The Idea Of A Stormy Relationship Into Digital Art
3 min read
Nov, 12, 2025
What If We Disappeared: The World Without Us: My Photo Project About Abandoned Locations (30 Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.