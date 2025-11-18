“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

by

Architecture and its design have evolved significantly over the years, effortlessly blending speed, functionality, cost-efficiency, safety, and aesthetics. Probably the most impressive of all is the rate at which we can build constructions. On average, it takes between 7 and 12 months to build a single-family home and 28 to complete a skyscraper. This seems like the speed of lightning compared to the past, when buildings would take from several years to centuries to make. 

But faster doesn’t always mean better. Rushed construction can result in poor quality, precision, and craftsmanship, leading to long-term problems like leaks, structural oddities, and stairs that lead nowhere. These and so many more examples of architectural fails await you in the list below, courtesy of the Facebook pages Dream Rock Studio and Replumb. Scroll away to find some of the most offensive design misunderstandings there are, and don’t forget to share your thoughts—we’d love to know what you think.

#1

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#2

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#3

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#4

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#5

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#6

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#7

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#8

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#9

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#10

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#11

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#12

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#13

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#14

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#15

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#16

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#17

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#18

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#19

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#20

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#21

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#22

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#23

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#24

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#25

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#26

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#27

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#28

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#29

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

#30

“Another Satisfied Client”: 30 Funny Times People Didn’t Even Try To Do Their Job Right

Image source: DreamRockStudio

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The ‘Unflattering Cat Photo Challenge’ Is Trending And It’s Hilarious How Unphotogenic These Cats Are
3 min read
Nov, 14, 2025
Elegant Cat Walk
3 min read
Nov, 12, 2025
With The Help Of AI, This Artist Reimagined The Endings Of 10 Iconic Movies
3 min read
Nov, 17, 2025
People Drop Some ‘Hard Pills To Swallow’ On This Honest Thread About Alcoholism
3 min read
Nov, 14, 2025
10 Things You Didn’t Know about Curse of Akakor
3 min read
Jun, 16, 2021
Meet Mr. Pug, The Traveling Toy Dog Exploring The World
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.