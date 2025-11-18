“Not So Wild”: This Artist Creates Wholesome Comics Featuring Animals (30 Pics)

Douglas Grillet, a Brisbane-based author and creator, ventured into the artistic realm with his webcomic “Not so Wild.” Emphasizing the themes of friendship, cuteness, food, and fun, with a touch of sarcasm to appeal to adults, Grillet is committed to maintaining a child-safe environment in his comics as he collaborates with his artist friend Elias Martinez to bring all of his ideas to life and on paper in the art form.

This commitment stems from his own experience as a parent to a six-year-old girl, a role he takes very seriously. Grillet’s and Martinez’s work reflects their dedication to creating engaging and safe content for children, as highlighted on their website.

More info: notsowildcomic.com | Facebook | twitter.com | Instagram

#1

Image source: notsowildcomic

#2

Image source: notsowildcomic

#3

Image source: notsowildcomic

#4

Image source: notsowildcomic

#5

Image source: notsowildcomic

#6

Image source: notsowildcomic

#7

Image source: notsowildcomic

#8

Image source: notsowildcomic

#9

Image source: notsowildcomic

#10

Image source: notsowildcomic

#11

Image source: notsowildcomic

#12

Image source: notsowildcomic

#13

Image source: notsowildcomic

#14

Image source: notsowildcomic

#15

Image source: notsowildcomic

#16

Image source: notsowildcomic

#17

Image source: notsowildcomic

#18

Image source: notsowildcomic

#19

Image source: notsowildcomic

#20

Image source: notsowildcomic

#21

Image source: notsowildcomic

#22

Image source: notsowildcomic

#23

Image source: notsowildcomic

#24

Image source: notsowildcomic

#25

Image source: notsowildcomic

#26

Image source: notsowildcomic

#27

Image source: notsowildcomic

#28

Image source: notsowildcomic

#29

Image source: notsowildcomic

#30

Image source: notsowildcomic

