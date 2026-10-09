This Cartoonist Gives Groceries A Love Life, And Things Get A Little Naughty (42 New Pics)

To most people, a banana is breakfast. To John King, it’s a character with relationship issues, a complicated love life, and at least one pun it really should have kept to itself. That’s the premise of Fruit Gone Bad, the cartoonist’s long-running comic series in which fruits, vegetables, snacks, and even the odd haystack or garden tool develop personalities and immediately start making poor choices.
Bored Panda readers have met this cast before, and fair warning: none of them have gotten any more innocent. The drawings are simple and colorful, but the humor is a little naughty, built on wordplay, double meanings, bedroom troubles, and the kind of innuendo that makes a cucumber look slightly suspicious.
Below is a fresh batch of Fruit Gone Bad comics, ripe with puns and questionable decisions. Scroll down and tell us in the comments which one made you groan the loudest.
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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Image source: fruitgonebad
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