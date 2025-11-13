50 Comics By French Artist Filled With Light-Hearted Humor And Daily Realities

Bilingual graphic designer, comic artist, and cat lover Juliette shares everyday moments as comic strips with her 18k followers on Instagram.

Humorous and light-hearted, her comics might remind you of another familiar everyday life – yours. The artist depicts her own daily struggles as a girl, and if that’s not close to your heart, maybe you will relate to other cast members – the artist’s friends and family, not least of which is the sole ruler of the house – a cat named Nouchka.

More info: Instagram

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49

#50

Patrick Penrose
