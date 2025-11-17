30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

by

Unfortunately, our lovely companions, dogs, age faster than we do, letting us see their transformation through the years. That has inspired Amanda Jones, a photographer from the United States, to create a project where we can see the same dogs but years apart to showcase their aging.

Over 27 years, Amanda has made many photographs, some of which we have already shared a few years back on Bored Panda, so make sure to check out part 1 of this series as well.

This photographic project serves as a good reminder that we will spend only a fraction of our lives with dogs, while for them, we are their entire life.

More info: Instagram | amandajones.com | Facebook | twitter.com

#1 Morgan – 2008 And 2022

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#2 Cosmo – 2006 And 2019

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#3 Abe, Ike And Dutch – 2011 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#4 Katy Koo – 2012 And 2022

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#5 Rosie – 2012 And 2019

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#6 Shumacher – 2006 And 2014

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#7 Noodle And Frank – 2008 And 2016

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#8 Nora – 2006 And 2017

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#9 Osito – March 2019 And September 2019

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#10 Ruby – 2007 And 2016

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#11 Laker – 2008 And 2020

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#12 Eleanor – 2014 And 2020

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#13 Loki – 2009 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#14 Zamboni – 1999 And 2012

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#15 Hazel And Juno – 2012 And 2022

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#16 Chewy – 2012 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#17 Max – 2011 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#18 Moose – 2007 And 2015

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#19 Benny And Fig – 2020 And 2022

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#20 Dixie – 2008 And 2016

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#21 Sophie – 2008 And 2016

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#22 Skye – 2006 And 2015

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#23 Josie And Albert – 2009 And 2019

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#24 Lola – 2005 And 2019

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#25 Amanda And Benny – 2008 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#26 Felina – 2007 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#27 Googie And Impy – 2014 And 2021

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#28 Ruby And Lindsay – 2007 And 2016

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#29 Abby – 2008 And 2017

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

#30 Hallie And Millie – 2015 And 2022

30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Image source: amandajonesinc

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Company Just Gave Non-Smokers 6 Extra Days Off To Compensate For Cigarette Breaks
3 min read
Nov, 12, 2025
Person Is Sick And Tired Of Folks Using Their Email As A Disposable Address, Gets Sweet Revenge
3 min read
Nov, 17, 2025
Pandas, Name And Draw Your Favorite Food (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
“I Simply Left”: Guy’s Wholesome Birthday Gift For Niece Makes Him An Unwelcome Guest
3 min read
Nov, 17, 2025
Hey Pandas, Share The Strangest Picture In Your Camera Roll (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Spanking Your Kids Can Affect Their Brain Development And This Psychologist Explains It On TikTok
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.