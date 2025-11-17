30 Heart-Melting Images Of Pups Growing Old Shown In This Comparison Project By Amanda Jones (New Pics)

Unfortunately, our lovely companions, dogs, age faster than we do, letting us see their transformation through the years. That has inspired Amanda Jones, a photographer from the United States, to create a project where we can see the same dogs but years apart to showcase their aging.
Over 27 years, Amanda has made many photographs, some of which we have already shared a few years back on Bored Panda, so make sure to check out part 1 of this series as well.
This photographic project serves as a good reminder that we will spend only a fraction of our lives with dogs, while for them, we are their entire life.
More info: Instagram | amandajones.com | Facebook | twitter.com
#1 Morgan – 2008 And 2022
Image source: amandajonesinc
#2 Cosmo – 2006 And 2019
Image source: amandajonesinc
#3 Abe, Ike And Dutch – 2011 And 2021
Image source: amandajonesinc
#4 Katy Koo – 2012 And 2022
Image source: amandajonesinc
#5 Rosie – 2012 And 2019
Image source: amandajonesinc
#6 Shumacher – 2006 And 2014
Image source: amandajonesinc
#7 Noodle And Frank – 2008 And 2016
Image source: amandajonesinc
#8 Nora – 2006 And 2017
Image source: amandajonesinc
#9 Osito – March 2019 And September 2019
Image source: amandajonesinc
#10 Ruby – 2007 And 2016
Image source: amandajonesinc
#11 Laker – 2008 And 2020
Image source: amandajonesinc
#12 Eleanor – 2014 And 2020
Image source: amandajonesinc
#13 Loki – 2009 And 2021
Image source: amandajonesinc
#14 Zamboni – 1999 And 2012
Image source: amandajonesinc
#15 Hazel And Juno – 2012 And 2022
Image source: amandajonesinc
#16 Chewy – 2012 And 2021
Image source: amandajonesinc
#17 Max – 2011 And 2021
Image source: amandajonesinc
#18 Moose – 2007 And 2015
Image source: amandajonesinc
#19 Benny And Fig – 2020 And 2022
Image source: amandajonesinc
#20 Dixie – 2008 And 2016
Image source: amandajonesinc
#21 Sophie – 2008 And 2016
Image source: amandajonesinc
#22 Skye – 2006 And 2015
Image source: amandajonesinc
#23 Josie And Albert – 2009 And 2019
Image source: amandajonesinc
#24 Lola – 2005 And 2019
Image source: amandajonesinc
#25 Amanda And Benny – 2008 And 2021
Image source: amandajonesinc
#26 Felina – 2007 And 2021
Image source: amandajonesinc
#27 Googie And Impy – 2014 And 2021
Image source: amandajonesinc
#28 Ruby And Lindsay – 2007 And 2016
Image source: amandajonesinc
#29 Abby – 2008 And 2017
Image source: amandajonesinc
#30 Hallie And Millie – 2015 And 2022
Image source: amandajonesinc
