27 Expressive Dog Portraits Highlighting Unique Personalities By Elke Vogelsang (New Pics)

by

Behind every picture, there is a photographer with a story. This time, we would like to overview both Elke’s beautiful portraits of dogs and her journey, which resulted in her becoming a photographer.

In an interview with Bored Panda, Elke shared: “I live in Germany with my husband and two dogs. When my husband fell seriously ill, I used photography as a means to try to get my mind off things and to cope with the stressful time. As I also had to take care of my mother-in-law, who suffered from dementia, as well as my own mother, my only “me” time was when I walked the dogs. I often took my camera with me. I even started a one-picture-a-day project as a creative outlet.”

What started as a short escape from a stressful life has now flourished into a creative career, offering us a unique, intimate look at dogs.

More info: Instagram | elkevogelsang.com

#1

Image source: wieselblitz

#2

Image source: wieselblitz

#3

Image source: wieselblitz

#4

Image source: wieselblitz

#5

Image source: wieselblitz

#6

Image source: wieselblitz

#7

Image source: wieselblitz

#8

Image source: wieselblitz

#9

Image source: wieselblitz

#10

Image source: wieselblitz

#11

Image source: wieselblitz

#12

Image source: wieselblitz

#13

Image source: wieselblitz

#14

Image source: wieselblitz

#15

Image source: wieselblitz

#16

Image source: wieselblitz

#17

Image source: wieselblitz

#18

Image source: wieselblitz

#19

Image source: wieselblitz

#20

Image source: wieselblitz

#21

Image source: wieselblitz

#22

Image source: wieselblitz

#23

Image source: wieselblitz

#24

Image source: wieselblitz

#25

Image source: wieselblitz

#26

Image source: wieselblitz

#27

Image source: wieselblitz

Patrick Penrose
Patrick Penrose
