This Artist Makes Wholesome Comics That Show The Unique Dynamic Between Humans And Their Pets (30 Pics)

An Instagram profile by the name of “Daily Furry Tales”, has quickly garnered a large following, touching the hearts of over 19K followers with its charming narratives centered around our cherished pets, or more specifically—dogs.

This account has risen to prominence as a cute gathering spot for pet lovers globally, allowing them to see short comics about what its like to live with a dog.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: daily_furrytales

#2

Image source: daily_furrytales

#3

Image source: daily_furrytales

#4

Image source: daily_furrytales

#5

Image source: daily_furrytales

#6

Image source: daily_furrytales

#7

Image source: daily_furrytales

#8

Image source: daily_furrytales

#9

Image source: daily_furrytales

#10

Image source: daily_furrytales

#11

Image source: daily_furrytales

#12

Image source: daily_furrytales

#13

Image source: daily_furrytales

#14

Image source: daily_furrytales

#15

Image source: daily_furrytales

#16

Image source: daily_furrytales

#17

Image source: daily_furrytales

#18

Image source: daily_furrytales

#19

Image source: daily_furrytales

#20

Image source: daily_furrytales

#21

Image source: daily_furrytales

#22

Image source: daily_furrytales

#23

Image source: daily_furrytales

#24

Image source: daily_furrytales

#25

Image source: daily_furrytales

#26

Image source: daily_furrytales

#27

Image source: daily_furrytales

#28

Image source: daily_furrytales

#29

Image source: daily_furrytales

#30

Image source: daily_furrytales

