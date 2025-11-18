30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

by

Today, we’d like to share selected strips by “Comic Dux,” who is making a return to Bored Panda. As you may recall, this artist’s comics are undeniably controversial, and you might occasionally feel a sting of guilt for finding joy in the depicted situations. Well, we’re all guilty as charged, and we’re not ashamed of it at all! If you’re not familiar with the dark series by the artist named Andrew, be sure to check out our previous post where we featured some of his earlier works.

More info: Instagram

#1

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#2

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#3

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#4

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#5

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#6

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#7

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#8

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#9

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#10

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#11

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#12

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#13

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#14

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#15

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#16

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#17

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#18

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#19

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#20

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#21

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#22

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#23

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#24

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#25

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#26

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#27

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#28

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#29

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

#30

30 New Comics With Dark Endings For People With A Dark Sense Of Humor By Comic Dux

Image source: comicdux

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
30 Times Folks Fell For Lies And Were Shocked Or Disappointed To Discover The Truth, As Shared Online
3 min read
Nov, 16, 2025
How the Show Good Bones Has Evolved Since Season 1
3 min read
Jun, 13, 2019
96 Summer Bucket List Ideas To Live Your Best Life This Summer
3 min read
Nov, 16, 2025
Dawson’s Creek: Why Jen Lindley Had to Die in the Finale
3 min read
Apr, 1, 2018
For This International Women’s Day, I Got 12 Men To Crush Stereotypes Of Masculinity With My Photoshoot
3 min read
Nov, 14, 2025
Me Before Going On A Vacation And Me Coming Back
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.