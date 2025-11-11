Brutally Honest Illustrations About Modern Life By Eduardo Salles

Honesty can be very very brutal. Especially when it comes from Mexico City-born illustrator – Eduardo Salles. This guy works to bring out the brutal truth about the social issues of our modern lives in his funny drawings, and he does so with a smart ass touch!

Translated from Spanish to English by Bored Panda, these cartoon drawings are not only utterly cynical and sprinkled with dark humor, but also completely relatable! From the reality of dieting to the reality of texting to the reality of free wifi – Eduardo gives a very on-point social commentary with all of his cool drawings. Check them out below and let us know what you think!

More info: cinismoilustrado.com | Twitter | Tumblr  (h/t: boredpanda.es)

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

