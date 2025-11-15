Artist Makes Witty And Quirky Inanimate Object Illustrations That Are Oddly Relatable (30 New Pics)

by

Have you ever been excited to see your favorite book getting a movie adaptation just to be left utterly disappointed? Or know all too well what it’s like to face the early mornings after your alarm clock went off and you haven’t gotten even nearly enough of that good night’s sleep? Well, Malaga-based animator and 3D illustrator Nacho Diaz Arjona (also known on his social media platforms as Naolito) answers these questions in a series of clever and quirky illustrations that depict relatable and mostly everyday scenarios.

The artist’s cute cartoon drawings personify food, nature, and other ordinary objects as he makes sure to inject some light-hearted humor into those awkward moments most of us somehow end up in regularly.

It’s no surprise that Naolito’s brilliant art has been previously featured on Bored Panda quite a few times already. Given that, and in case you are craving more of his amazing work, you can find more of his cartoons featuring inanimate objects by clicking here and here.

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | tiktok.com | naolito.com

#1

Image source: naolito

#2

Image source: naolito

#3

Image source: naolito

#4

Image source: naolito

#5

Image source: naolito

#6

Image source: naolito

#7

Image source: naolito

#8

Image source: naolito

#9

Image source: naolito

#10

Image source: naolito

#11

Image source: naolito

#12

Image source: naolito

#13

Image source: naolito

#14

Image source: naolito

#15

Image source: naolito

#16

Image source: naolito

#17

Image source: naolito

#18

Image source: naolito

#19

Image source: naolito

#20

Image source: naolito

#21

Image source: naolito

#22

Image source: naolito

#23

Image source: naolito

#24

Image source: naolito

#25

Image source: naolito

#26

Image source: naolito

#27

Image source: naolito

#28

Image source: naolito

#29

Image source: naolito

#30

Image source: naolito

