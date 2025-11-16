40 Comics With Absurd Situations And Unexpected Endings By This Artist

Comics are quite a common sight here on Bored Panda as different authors with different kinds of content are featured fairly frequently. Some webcomics have been running for a long time, but new ones are always popping up with fresh and unseen ideas. This series called “Colmscomics” is exactly that – a fresh breath of air. The artist behind the comics likes to keep his humor dark at times and the cartoons often have unexpected endings with twists.

The artist’s bio on Instagram says, “I’m just a man with a pen, a dream, and a very questionable sense of humor.”

More info: patreon.com | Instagram

#1

Image source: colmscomics

#2

Image source: colmscomics

#3

Image source: colmscomics

#4

Image source: colmscomics

#5

Image source: colmscomics

#6

Image source: colmscomics

#7

Image source: colmscomics

#8

Image source: colmscomics

#9

Image source: colmscomics

#10

Image source: colmscomics

#11

Image source: colmscomics

#12

Image source: colmscomics

#13

Image source: colmscomics

#14

Image source: colmscomics

#15

Image source: colmscomics

#16

Image source: colmscomics

#17

Image source: colmscomics

#18

Image source: colmscomics

#19

Image source: colmscomics

#20

Image source: colmscomics

#21

Image source: colmscomics

#22

Image source: colmscomics

#23

Image source: colmscomics

#24

Image source: colmscomics

#25

Image source: colmscomics

#26

Image source: colmscomics

#27

Image source: colmscomics

#28

Image source: colmscomics

#29

Image source: colmscomics

#30

Image source: colmscomics

#31

Image source: colmscomics

#32

Image source: colmscomics

#33

Image source: colmscomics

#34

Image source: colmscomics

#35

Image source: colmscomics

#36

Image source: colmscomics

#37

Image source: colmscomics

#38

Image source: colmscomics

#39

Image source: colmscomics

#40

Image source: colmscomics

