29 New Relatable Comics About Everyday Life Revelations By This Artist

Everyday life has a way of producing both the funniest and most meaningful moments, and cartoonist Duncan has built an entire comic series around that idea. Through minimalist black-and-white illustrations accented with subtle touches of red, the Taiwanese artist transforms familiar experiences into stories that balance humor with genuine emotion.
Duncan’s comics explore relationships, family, pets, technology, and the small routines that shape daily life. Many begin with an ordinary situation before taking an unexpected turn, revealing either a clever punchline or a surprisingly heartfelt message. Whether highlighting the bond between people and their animals or poking fun at modern habits, his work demonstrates how much can be expressed with just a few simple drawings.
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