30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

by

If your sense of humor has dark undertones, you’re gonna love J. L. Westover aka Mr. Lovenstein’s webcomics. The artist himself describes them as “sad, pathetic, and sarcastic but in a funny way.” Featuring everything from talking animals to funny slices of life, these dark comics should help you get through this workday quicker.

More info: mrlovenstein.com | Facebook | Twitter

#1

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#2

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#3

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#4

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#5

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#6

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#7

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#8

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#9

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#10

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#11

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#12

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#13

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#14

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#15

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#16

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#17

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#18

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#19

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#20

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#21

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#22

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#23

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#24

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#25

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#26

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#27

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#28

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#29

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

#30

30 Funny Comics For People Who Like Dark Humor (New Pics)

Image source: Mr. Lovenstein

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
How Tyrion Lannister Turned Into One Of The Worst Characters In Game Of Thrones
3 min read
Feb, 7, 2022
Marco Polo Season 1 Episode 4 Review: “The Fourth Step”
3 min read
Dec, 23, 2014
NYT Wordle Hints And Answers For 07-August-2025
3 min read
Aug, 6, 2025
My Week In Chicago
3 min read
Nov, 13, 2025
Gold Rush: Blizzards and Bullets – A Glimpse into the Unpredictable World of Gold Mining
3 min read
Oct, 23, 2017
Power Book II: Will Tariq Be A Better King Pin Than Ghost?
3 min read
Oct, 13, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.