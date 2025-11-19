This Artist Creates Fun-Filled Fruit Comics That Prove Humor Is The Best Source Of Vitamins (30 New Pics)

If you’ve been around here before, you might already be familiar with FruitBombComics, Simon’s (SayHeySimon) playful series about a very expressive apple. With simple yet clever humor, these comics turn everyday moments into something unexpectedly funny.
Simon’s been creating these little fruit-filled adventures for a while now, and they never fail to bring a smile. Whether it’s a silly mishap or a relatable struggle, his comics remind us that even the smallest things in life can be entertaining.
More info: Instagram | Facebook | Youtube | Ko-fi | X
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6
#7
#7
#8
#8
#9
#9
#10
#10
#11
#11
#12
#12
#13
#13
#14
#14
#15
#15
#16
#16
#17
#17
#18
#18
#19
#19
#20
#20
#21
#21
#22
#22
#23
#23
#24
#24
#25
#25
#26
#26
#27
#27
#28
#28
#29
#29
#30
#30
