70 Playful Illustrations Filled With Witty Wordplay By Nabhan Abdullatif

Nabhan Abdullatif, an Omani graphic artist and illustrator, has gained significant popularity online with his unique approach to digital art. He specializes in creating conceptual illustrations that convey clear messages through simple yet impactful designs.
By ingeniously playing with words, incorporating double meanings, symbolism, and fun but casual puns, Abdullatif infuses his drawings with a sense of fun and creativity. This distinctive style has made his work widely recognized and appreciated on Instagram with over 31K followers.
More info: Instagram
