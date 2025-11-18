Artist Creates Single-Panel Cartoons, Here Are 30 Of The Funniest Ones

We are excited to present some of Lynn Hsu’s one-panel cartoons that we’re sure you’ll love!

Lynn is a cartoonist for The New Yorker among many others like Alta Journal, Air Mail, F&SF, and The Wall Street Journal. The artist has been nominated for the Thurber Prize for American Humor in Cartoon Art, the Pushcart Prize, and Best of the Net.

Besides funny short cartoons, Lynn also loves writing dark stories for Space & Time Magazine, Slackjaw, and Weekly Humorist showcasing her versatility across different genres.

So, without further ado, let’s hop into the post and read the interview with Lynn to learn more.

More info: Instagram | lynnihsu.com | twitter.com | medium.com | youtube.com

#1

Image source: loopyline

#2

Image source: loopyline

#3

Image source: loopyline

#4

Image source: loopyline

#5

Image source: loopyline

#6

Image source: loopyline

#7

Image source: loopyline

#8

Image source: loopyline

#9

Image source: loopyline

#10

Image source: loopyline

#11

Image source: loopyline

#12

Image source: loopyline

#13

Image source: loopyline

#14

Image source: loopyline

#15

Image source: loopyline

#16

Image source: loopyline

#17

Image source: loopyline

#18

Image source: loopyline

#19

Image source: loopyline

#20

Image source: loopyline

#21

Image source: loopyline

#22

Image source: loopyline

#23

Image source: loopyline

#24

Image source: loopyline

#25

Image source: loopyline

#26

Image source: loopyline

#27

Image source: loopyline

#28

Image source: loopyline

#29

Image source: loopyline

#30

Image source: loopyline

