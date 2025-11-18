50 Classical Art Paintings That Were Reused To Create Relatable Memes

You might not see it at first, but classical art and online humor get along like peanut butter and jelly—they’re practically made for each other! And the internet seems to agree. It’s a very popular combination for humor enthusiasts far and wide.
That’s where the popular ‘Classic Art Memes (Humor)’ Facebook group comes in. The members of this community get together to craft and (re)share some of the most brilliant memes featuring classical works of art out there. Scroll down for some relatable comedy and lots of laughs! PS—be sure to share this list with anyone in your life who loves art or could use a mood boost.
Bored Panda reached out to the friendly team running the group, and they were kind enough to answer our questions.
#1
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#2
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#3
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#4
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#5
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#6
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#7
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#8
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#9
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#10
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#11
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#12
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#13
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#14
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#15
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#16
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#17
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#18
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#19
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#20
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#21
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#22
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#23
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#24
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#25
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#26
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#27
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#28
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#29
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#30
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#31
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#32
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#33
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#34
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#35
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#36
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#37
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#38
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#39
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#40
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#41
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#42
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#43
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#44
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#45
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#46
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#47
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#48
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#49
Image source: Classic Art Memes (Humor)
#50
Image source: Classic Art Memes (Humor)
Follow Us