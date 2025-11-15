This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They’ve Changed Through The Years (30 Pics)

by

We think it’s fair to say that celebrities are a big and never-dying topic, especially within a world full of social media. Changes are normal and even necessary for actors and singers who are always looking for something new. But sometimes the transformations famous people go through are so stunning that it’s really hard to recognize them in their old pics. An Instagram account called “_celebrities_before_after_” collects various celebrity pictures and does side-by-side comparisons.

With that being said, Anya Taylor-Joy, Rosie Huntington-Whiteley, Kendall Jenner, and even Lady Gaga are just a few celebrities who will surprise you with their “then and now” pics placed side by side.

Some pictures of the said celebrities might surprise you while some look as if they never aged at all and stayed pretty much the same. Which “before and after” pic was your favorite, Pandas? Let us know down in the comments!

More info: Instagram

#1 Zendaya

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#2 Alicia Keys

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#3 Monica Bellucci

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#4 Lady Gaga

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#5 Anna Kendrick

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#6 Margot Robbie

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#7 Patrick Dempsey

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#8 Rihanna

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#9 Scarlett Johansson

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#10 Ian Somerhalder

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#11 Ryan Gosling

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#12 Gwen Stefani

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#13 Ariana Grande

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#14 Gal Gadot

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#15 Blake Lively

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#16 Angelina Jolie

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#17 Miley Cyrus

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#18 Christina Aguilera

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#19 Saoirse Ronan

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#20 Emilia Clarke

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#21 Kylie Jenner

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#22 Megan Fox

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#23 Katy Perry

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#24 Sophie Turner

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#25 Britney Spears

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#26 Anya Taylor-Joy

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#27 Gigi Hadid

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#28 Lana Del Rey

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#29 Rosie Huntington-Whiteley

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

#30 Demi Lovato

This Instagram Account Posts Side-By-Side Photos Of Celebs To Show How Much They&#8217;ve Changed Through The Years (30 Pics)

Image source: _celebrities_before_after_

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Man Perfectly Puts The US Reopening Question In Perspective By Comparing Coronavirus To Poop In A Pool
3 min read
Nov, 14, 2025
Kitten And Owlet Become Best Friends And Nap Buddies
3 min read
Nov, 11, 2025
New York City Is Filled With Cute Stuffed Koalas Encouraging People To Donate To Australia (23 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
This 22-Year-Old BMX Gold Medalist Had To Crowdfund Her Olympics Bid After Her Funding Was Cut To Support Male Riders
3 min read
Nov, 15, 2025
“Naked and Afraid” Isn’t Filmed Where You Think it Is
3 min read
Sep, 19, 2021
The Top Five Moments In Hulu’s “Ramy”
3 min read
Aug, 9, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.