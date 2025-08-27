25 New Feline Portraits By This Artist That Make Cats Look Like Aristocracy

Who says cats can’t be royalty? This charming series of portraits by ‘Cat Universe’ transforms our mischievous feline friends into regal characters straight out of historic paintings. Dressed in velvet robes, lace collars, and lavish attire, these cats are sure to bring an instant smile to your face.

It’s not the first time we’ve featured these humorous portraits, so if you’d like to see more, be sure to check out our previous posts. For now, keep scrolling to discover the latest selection of images created by this artist.

More info: Instagram | ko-fi.com

#1

Image source: koty_vezde

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

