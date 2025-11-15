Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Most pet owners like to take their animals on adventures. Especially dog owners: going on long walks, taking them on car rides or even to other countries. However, most of us would agree that house cats are not that happy to leave their home and would rather be left alone than go on a trip to Bali with you. Well, in the case of this cat named Cathode, ‘most of us’ would be wrong.
This cat Rémy Vicarini took home from the shelter six years ago goes on all kinds of adventures with her owner, from biking to mountain climbing, to skydiving. Yes, skydiving. Cathode experiences so much that there’s nothing left to do but envy her. Rémy always ensures that his cat is safe and sound, of course. The owner never does what Cathode doesn’t want to do and always puts her first.
More info: Instagram | youtube.com
