Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

by

Most pet owners like to take their animals on adventures. Especially dog owners: going on long walks, taking them on car rides or even to other countries. However, most of us would agree that house cats are not that happy to leave their home and would rather be left alone than go on a trip to Bali with you. Well, in the case of this cat named Cathode, ‘most of us’ would be wrong.

This cat Rémy Vicarini took home from the shelter six years ago goes on all kinds of adventures with her owner, from biking to mountain climbing, to skydiving. Yes, skydiving. Cathode experiences so much that there’s nothing left to do but envy her. Rémy always ensures that his cat is safe and sound, of course. The owner never does what Cathode doesn’t want to do and always puts her first.

More info: Instagram | youtube.com

#1

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#2

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#3

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#4

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#5

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#6

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#7

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#8

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#9

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#10

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#11

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#12

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#13

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#14

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#15

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#16

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#17

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#18

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#19

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#20

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#21

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#22

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#23

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#24

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#25

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#26

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#27

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#28

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#29

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

#30

Owner Brings His Cat Everywhere And They Go On All Kinds Of Crazy Adventures Together (30 Pics)

Image source: mon_copain_ray

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Top Secret Swimming Holes: Why this Show is Awesome
3 min read
Jul, 25, 2017
This Family Started Doing ‘Real Life’ Christmas Cards 7 Years Ago And They Get Crazier As The Kids Grow Up
3 min read
Nov, 14, 2025
Turns Out, Influencers Are Using Studio Sets To Make Them Look Like They’re Flying On Private Planes And Here’re 6 Examples
3 min read
Nov, 14, 2025
My 7 3D Animal Paintings On Canvas
3 min read
Nov, 13, 2025
Couple Travels To Experience Iconic Game Of Thrones Shoot Locations
3 min read
Nov, 12, 2025
Luggage That You Can Ride
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.