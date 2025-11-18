Guy Whose Wife Left Him With Nothing But A Dog Continues To Put Him In Fun Scenarios (47 New Pics)

Brazilian illustrator Rafael Mantesso is a creative person who transformed some rather personal heartbreak into artistic inspiration. After his divorce left him with little more than his bull terrier, Jimmy Choo, and the bare white walls of his home, Mantesso reignited his passion for art.
Using Jimmy as his muse, he began creating humorous illustrations/photographs where his beloved dog became the main star, blending real-life poses with imaginative, hand-drawn scenes. This unique photography approach and creative art have earned him widespread acclaim, with almost 600K fans on Instagram appreciating his heartwarming and funny creations.
