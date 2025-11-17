Woman Goes Viral On Facebook After Showing How To Style Your Clothes When You’re Plus-Size (30 Outfits)

When you look for fashion inspiration on the internet, most likely you will get ideas for skinny people. But in reality, not everyone is as skinny as we are made to think. In fact, most people do not match “the ideal body.” 

The plus-size model and influencer Marcela Gaya Baccarim Fagundes gives solutions to this problem. She provides fashion inspiration for people who have a similar body to hers.

#1

#1

Image source: @marcelabaccarim

#2

#2

Image source: @marcelabaccarim

#3

#3

Image source: @marcelabaccarim

#4

#4

Image source: @marcelabaccarim

#5

#5

Image source: @marcelabaccarim

#6

#6

Image source: @marcelabaccarim

#7

#7

Image source: @marcelabaccarim

#8

#8

Image source: @marcelabaccarim

#9

#9

Image source: @marcelabaccarim

#10

#10

Image source: @marcelabaccarim

#11

#11

Image source: @marcelabaccarim

#12

#12

Image source: @marcelabaccarim

#13

#13

Image source: @marcelabaccarim

#14

#14

Image source: @marcelabaccarim

#15

#15

Image source: @marcelabaccarim

#16

#16

Image source: @marcelabaccarim

#17

#17

Image source: @marcelabaccarim

#18

#18

Image source: @marcelabaccarim

#19

#19

Image source: @marcelabaccarim

#20

#20

Image source: @marcelabaccarim

#21

#21

Image source: @marcelabaccarim

#22

#22

Image source: @marcelabaccarim

#23

#23

Image source: @marcelabaccarim

#24

#24

Image source: @marcelabaccarim

#25

#25

Image source: @marcelabaccarim

#26

#26

Image source: @marcelabaccarim

#27

#27

Image source: @marcelabaccarim

#28

#28

Image source: @marcelabaccarim

#29

#29

Image source: @marcelabaccarim

#30

#30

Image source: @marcelabaccarim

