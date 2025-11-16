This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

by

Humans have conquered land, sea, and air; we know how to build high-speed rails that run through mountains, giant cruise ships capable of housing thousands of guests, and long-range airliners that can take us around the world with just a few stops. Heck, we’re even developing space tourism.

But while we continue to evolve our transportation, we ourselves — the travelers — remain largely the same, rotten just like our cavemen ancestors. And nothing captures our dirtiness better than the online project Passenger Shaming. Spanning across different social media platforms, it posts content that goes way beyond crying children. We’re talking filthy toes, obscene minds, and so. much. more.

Continue scrolling to check it all out, and fire up Bored Panda’s earlier publication on Passenger Shaming for more cultural decline.

More info: Instagram | Facebook | Twitter | passengershaming.store

#1

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#2

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#3

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#4

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#5

Nothing to see here: Just a passenger hand feeding her cat in a seat while it watches TV. On a plane.

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#6

Got a real kick out of this one.

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#7

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: amymarieberger

#8

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#9

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#10

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#11

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#12

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#13

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#14

That middle seat sewing sesh, though!

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming, passengershaming

#15

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#16

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#17

*DING* Can I get some peanuts in 11A, please?

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#18

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#19

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#20

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#21

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#22

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#23

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#24

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#25

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#26

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#27

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#28

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#29

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#30

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#31

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#32

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#33

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#34

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

#35

This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Image source: passengershaming

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
182 Of The Funniest Dog Thoughts That Dog Owners Will Understand Too Well
3 min read
Nov, 12, 2025
10 Things You Didn’t Know about Undercover Chef
3 min read
Jul, 15, 2020
5 Shows About Middle Class Families That You Should Have Been Watching Over Roseanne Anyway
3 min read
Jun, 7, 2018
Are Walter White and Jesse Pinkman Needed For The Final Season Of Better Call Saul
3 min read
Apr, 13, 2022
Guy Shares Advice On What Is Truly “Sexy” When You’re Married
3 min read
Nov, 14, 2025
This Pessimistic Advertising Campaign Will Make You Think About The Way We Live
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.