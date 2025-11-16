This Instagram Gathers Bizarre Images That Prove Passengers From Hell Exist (35 New Pics)

Humans have conquered land, sea, and air; we know how to build high-speed rails that run through mountains, giant cruise ships capable of housing thousands of guests, and long-range airliners that can take us around the world with just a few stops. Heck, we’re even developing space tourism.
But while we continue to evolve our transportation, we ourselves — the travelers — remain largely the same, rotten just like our cavemen ancestors. And nothing captures our dirtiness better than the online project Passenger Shaming. Spanning across different social media platforms, it posts content that goes way beyond crying children. We’re talking filthy toes, obscene minds, and so. much. more.
Continue scrolling to check it all out, and fire up Bored Panda’s earlier publication on Passenger Shaming for more cultural decline.
More info: Instagram | Facebook | Twitter | passengershaming.store
#1
Image source: passengershaming
#2
Image source: passengershaming
#3
Image source: passengershaming
#4
Image source: passengershaming
#5
Nothing to see here: Just a passenger hand feeding her cat in a seat while it watches TV. On a plane.
Image source: passengershaming
#6
Got a real kick out of this one.
Image source: passengershaming
#7
Image source: amymarieberger
#8
Image source: passengershaming
#9
Image source: passengershaming
#10
Image source: passengershaming
#11
Image source: passengershaming
#12
Image source: passengershaming
#13
Image source: passengershaming
#14
That middle seat sewing sesh, though!
Image source: passengershaming, passengershaming
#15
Image source: passengershaming
#16
Image source: passengershaming
#17
*DING* Can I get some peanuts in 11A, please?
Image source: passengershaming
#18
Image source: passengershaming
#19
Image source: passengershaming
#20
Image source: passengershaming
#21
Image source: passengershaming
#22
Image source: passengershaming
#23
Image source: passengershaming
#24
Image source: passengershaming
#25
Image source: passengershaming
#26
Image source: passengershaming
#27
Image source: passengershaming
#28
Image source: passengershaming
#29
Image source: passengershaming
#30
Image source: passengershaming
#31
Image source: passengershaming
#32
Image source: passengershaming
#33
Image source: passengershaming
#34
Image source: passengershaming
#35
Image source: passengershaming
Follow Us