30 Passengers From Hell You Will Be Glad Didn’t Sit Next To You

Think of the most unusual (or disgusting) scene you’ve ever seen on a plane flight. Now imagine sharing that with more than 745,000 followers on Instagram? This is how “Passenger Shaming” works, an Instagram account dedicated to spreading the most bizarre moments and bad manners seen on flights – and recorded by passengers or commissioners.

The public shaming site was started by Shawn Kathleen — a mom, former police officer and paramedic who worked as a flight attendant for seven years. She came up with the original concept and started the brand on her own approximately five years ago. It has since been featured in most media outlets across the globe and was named one of the “Best 100 Instagram accounts” by Rolling Stone Magazine.

Scroll down and see just how rude people can get while on a plane for yourself!

More info: Instagram

#1 Sometimes Self-Awareness Is Hard

Image source: Passenger Shaming

#2 I’m Only Posting This Photo So No One Else Sends It To Me

Image source: passengershaming

#3 This Darwin Award Passenger Was Cold… So She Used The Plastic Bag (That Was Holding Blanket / Pillow) And Put It Over Her Head To Warm Up

Image source: Passenger Shaming

#4 Packing At The Gate 5 Minutes Before The Flight Like

Image source: Passenger Shaming

#5 Parenting Is Hard, Guys

Image source: Passenger Shaming

#6 A For Effort, Dude!

Image source: passengershaming

#7 “Man Dumps His Food Into Aisle After Eating What He Wanted”

Image source: passengershaming

#8 “I Hate Everyone And Shirts”

Image source: Passenger Shaming

#9 The Sense Of Entitlement Is Strong With This One

Image source: passengershaming

#10 Crew Said She Couldn’t Do This. Her Reply… “I Don’t Care”

Image source: Passenger Shaming

#11 Not. Apple. Juice.

Image source: Passenger Shaming

#12 Happy Mother’s Day!

Image source: Passenger Shaming

#13 That Time A Dude Tried To Warm Up His Pizza. On A Plane

Image source: Passenger Shaming

#14 That Woman

Image source: passengershaming

#15 No This Wasn’t A 348 Day Long Flight

Image source: Passenger Shaming

#16 Hairy, Unbeweavable Sitch In Full Effect

Image source: passengershaming

#17 Must. Be. First. To. Get. Bag

Image source: passengershaming

#18 Don’t Do This!

Image source: passengershaming

#19 Aftermath Of Two Adult Passengers (Not 478 Children)

Image source: passengershaming

#20 Ok, So Which One Of You Left These On The Plane?!

Image source: passengershaming

#21 Jesus Flute Dude

Image source: passengershaming

#22 Sorry About The Smell

Image source: Passenger Shaming

#23 Solid Air Travel Hat Choice

Image source: passengershaming

#24 Definitely Not A Treat

Image source: Passenger Shaming

#25 Yay For Orlando Flights!

Image source: passengershaming

#26 “It Fit On The Last Flight!”

Image source: passengershaming

#27 Pro Travel Tip: The Tray Table Is Not An Ottoman

Image source: Passenger Shaming

#28 Yes This Is First Class. Yes This Is (Was?) A T-Bone Steak That Someone Ate

Image source: Passenger Shaming

#29 Sometimes You Just Need To Air Out Your Sweaty Shoe

Image source: passengershaming

#30 2 For 1 Pap Smears Now Available In Row 26!

Image source: passengershaming

