30 Passengers From Hell You Will Be Glad Didn’t Sit Next To You

Think of the most unusual (or disgusting) scene you’ve ever seen on a plane flight. Now imagine sharing that with more than 745,000 followers on Instagram? This is how “Passenger Shaming” works, an Instagram account dedicated to spreading the most bizarre moments and bad manners seen on flights – and recorded by passengers or commissioners.
The public shaming site was started by Shawn Kathleen — a mom, former police officer and paramedic who worked as a flight attendant for seven years. She came up with the original concept and started the brand on her own approximately five years ago. It has since been featured in most media outlets across the globe and was named one of the “Best 100 Instagram accounts” by Rolling Stone Magazine.
#1 Sometimes Self-Awareness Is Hard
#2 I’m Only Posting This Photo So No One Else Sends It To Me
#3 This Darwin Award Passenger Was Cold… So She Used The Plastic Bag (That Was Holding Blanket / Pillow) And Put It Over Her Head To Warm Up
#4 Packing At The Gate 5 Minutes Before The Flight Like
#5 Parenting Is Hard, Guys
#6 A For Effort, Dude!
#7 “Man Dumps His Food Into Aisle After Eating What He Wanted”
#8 “I Hate Everyone And Shirts”
#9 The Sense Of Entitlement Is Strong With This One
#10 Crew Said She Couldn’t Do This. Her Reply… “I Don’t Care”
#11 Not. Apple. Juice.
#12 Happy Mother’s Day!
#13 That Time A Dude Tried To Warm Up His Pizza. On A Plane
#14 That Woman
#15 No This Wasn’t A 348 Day Long Flight
#16 Hairy, Unbeweavable Sitch In Full Effect
#17 Must. Be. First. To. Get. Bag
#18 Don’t Do This!
#19 Aftermath Of Two Adult Passengers (Not 478 Children)
#20 Ok, So Which One Of You Left These On The Plane?!
#21 Jesus Flute Dude
#22 Sorry About The Smell
#23 Solid Air Travel Hat Choice
#24 Definitely Not A Treat
#25 Yay For Orlando Flights!
#26 “It Fit On The Last Flight!”
#27 Pro Travel Tip: The Tray Table Is Not An Ottoman
#28 Yes This Is First Class. Yes This Is (Was?) A T-Bone Steak That Someone Ate
#29 Sometimes You Just Need To Air Out Your Sweaty Shoe
#30 2 For 1 Pap Smears Now Available In Row 26!
