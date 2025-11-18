This Artist Transforms Bananas Into Popular Movie Characters, Animals Other Things (79 New Pics)

It’s been proven numerous times that real artists don’t need fancy supplies to create masterpieces. Many songwriters claim to write lyrics on scraps of paper, and there are examples of graphic designers using napkins in cafes for initial logo sketches that later become iconic. This confirms that talent and artistic spirit can overcome any lack of traditional tools.
Many artists use unconventional canvases for their work. Instead of paper or traditional art tools, they choose unique objects, like a banana. Yes, you read that right! Stephan Brusche, an artist from Rotterdam, Netherlands, uses bananas as his primary canvas. The results are surprising and impressive, given that fruits seem to be a difficult medium to work with. If you’re curious about his work, scroll down and see Stephan’s most recent pieces.
More info: Instagram | x.com | Facebook | youtube.com
#1
Image source: isteef
#2
Image source: isteef
#3
Image source: isteef
#4
Image source: isteef
#5
Image source: isteef
#6
Image source: isteef
#7
Image source: isteef
#8
Image source: isteef
#9
Image source: isteef
#10
Image source: isteef
#11
Image source: isteef
#12
Image source: isteef
#13
Image source: isteef
#14
Image source: isteef
#15
Image source: isteef
#16
Image source: isteef
#17
Image source: isteef
#18
Image source: isteef
#19
Image source: isteef
#20
Image source: isteef
#21
Image source: isteef
#22
Image source: isteef
#23
Image source: isteef
#24
Image source: isteef
#25
Image source: isteef
#26
Image source: isteef
#27
Image source: isteef
#28
Image source: isteef
#29
Image source: isteef
#30
Image source: isteef
#31
Image source: isteef
#32
Image source: isteef
#33
Image source: isteef
#34
Image source: isteef
#35
Image source: isteef
#36
Image source: isteef
#37
Image source: isteef
#38
Image source: isteef
#39
Image source: isteef
#40
Image source: isteef
#41
Image source: isteef
#42
Image source: isteef
#43
Image source: isteef
#44
Image source: isteef
#45
Image source: isteef
#46
Image source: isteef
#47
Image source: isteef
#48
Image source: isteef
#49
Image source: isteef
#50
Image source: isteef
#51
Image source: isteef
#52
Image source: isteef
#53
Image source: isteef
#54
Image source: isteef
#55
Image source: isteef
#56
Image source: isteef
#57
Image source: isteef
#58
Image source: isteef
#59
Image source: isteef
#60
Image source: isteef
#61
Image source: isteef
#62
Image source: isteef
#63
Image source: isteef
#64
Image source: isteef
#65
Image source: isteef
#66
Image source: isteef
#67
Image source: isteef
#68
Image source: isteef
#69
Image source: isteef
#70
Image source: isteef
#71
Image source: isteef
#72
Image source: isteef
#73
Image source: isteef
#74
Image source: isteef
#75
Image source: isteef
#76
Image source: isteef
#77
Image source: isteef
#78
Image source: isteef
#79
Image source: isteef
