Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

by

Cristina Bernazzani (Nuvolanevicata on Depositphotos) lives in a small Italian town between Lecco and Monza. Besides being a full-time social health worker, she is one of the Depositphotos top contributors with 30 years of experience in illustration.

The artist has a recurring theme in her works — the problems and vices faced by a modern society which she illustrates by focusing on individuals. The topic may seem complex and sad but Cristina manages to present them in such a way that instead of sadness and despair, her audience feels hope and becomes more aware of what’s going on around them.

More info: depositphotos.com

#1

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#2

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#3

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#4

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#5

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#6

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#7

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#8

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#9

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#10

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#11

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#12

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#13

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#14

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#15

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#16

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#17

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#18

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#19

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#20

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#21

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#22

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#23

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#24

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#25

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#26

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#27

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#28

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#29

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#30

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#31

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#32

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#33

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#34

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#35

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#36

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#37

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#38

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#39

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#40

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#41

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#42

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#43

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#44

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

#45

Artist Creates 45 Surreal Illustrations About Our Society

Image source: nuvolanevicata

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Five Things You Didn’t Know about “Truck Night in America”
3 min read
Mar, 17, 2018
35 Funny Comics By ToonHole Chris That People With A Dark Sense Of Humor Will Appreciate (New Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Top 6 TV Shows Cancelled by Netflix in 2023
3 min read
Jan, 3, 2024
Burnt-Out Wife Asks Husband To Feed The Baby Once A Night, Furious He Can’t Even Manage That
3 min read
Oct, 22, 2025
80 Aww-Inducing Pics Of Cats That Are Impossible Not To Enjoy
3 min read
Sep, 27, 2025
Is the Show Guy’s Grocery Games in a Real Store?
3 min read
Jul, 4, 2020
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.