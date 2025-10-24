These 50 Photos Of Australian Firefighters With Dogs Are The Perfect Mix Of Cute And Heroic

For over three decades, the Australian Firefighters Calendar has been turning up the heat for a good cause. Since 1993, this proudly Australian initiative has donated over $3.5 million to charities supporting both people and animals in need.

This collection is extra heart-melting – featuring photos from various editions of the calendar, where Australia’s bravest heroes pose with adorable dogs to raise funds and awareness for animal welfare. Scroll down to see some of the cutest, most heartwarming shots captured over the years!

More info: Instagram | australianfirefighterscalendar.com | Facebook | x.com

#1 Year 2023

Image source: australianfirefighterscalendar

#2 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#3 Year 2025

Image source: australianfirefighterscalendar

#4 Year 2025

Image source: australianfirefighterscalendar

#5 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#6 Year 2025

Image source: australianfirefighterscalendar

#7 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#8 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#9 Year 2021

Image source: australianfirefighterscalendar

#10 Year 2020

Image source: australianfirefighterscalendar

#11 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#12 Year 2025

Image source: australianfirefighterscalendar

#13 Year 2020

Image source: australianfirefighterscalendar

#14 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#15 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#16 Year 2025

Image source: australianfirefighterscalendar

#17 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#18 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#19 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#20 Year 2021

Image source: australianfirefighterscalendar

#21 Year 2020

Image source: australianfirefighterscalendar

#22 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#23 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#24 Year 2023

Image source: australianfirefighterscalendar

#25 Year 2023

Image source: australianfirefighterscalendar

#26 Year 2023

Image source: australianfirefighterscalendar

#27 Year 2023

Image source: australianfirefighterscalendar

#28 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#29 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#30 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#31 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#32 Year 2021

Image source: australianfirefighterscalendar

#33 Year 2021

Image source: australianfirefighterscalendar

#34 Year 2020

Image source: australianfirefighterscalendar

#35 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#36 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#37 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#38 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#39 Year 2023

Image source: australianfirefighterscalendar

#40 Year 2022

Image source: australianfirefighterscalendar

#41 Year 2020

Image source: australianfirefighterscalendar

#42 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#43 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

#44 Year 2025

Image source: australianfirefighterscalendar

#45 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#46 Year 2024

Image source: australianfirefighterscalendar

#47 Year 2021

Image source: australianfirefighterscalendar

#48 Year 2021

Image source: australianfirefighterscalendar

#49 Year 2020

Image source: australianfirefighterscalendar

#50 Year 2019

Image source: australianfirefighterscalendar

