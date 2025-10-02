The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

by

Every year since 1993, the Australian Firefighters Calendar has been melting hearts worldwide with its mix of strength, cuteness, and charity. It began as a fundraiser to support children’s hospitals and has grown into a global phenomenon, raising millions of dollars for wildlife rescue, medical research, and animal welfare. One of the most beloved themes over the years has been the pairing of shirtless firefighters with adorable animals—and nothing steals the spotlight quite like kittens.

In this feature, we’ve rounded up some of the sweetest, funniest, and most swoon-worthy shots of firefighters posing with tiny cats across different calendar editions. Scroll on to see the purr-fect match of bravery and fluff!

More info: Instagram | australianfirefighterscalendar.com | Facebook | x.com

#1 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#2 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#3 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#4 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#5 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#6 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#7 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#8 Year 2021

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#9 Year 2021

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#10 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#11 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#12 Year 2020

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#13 Year 2020

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#14 Year 2021

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#15 Year 2023

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#16 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#17 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#18 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#19 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#20 Year 2024

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#21 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#22 Year 2021

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#23 Year 2024

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#24 Year 2023

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#25 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#26 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#27 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#28 Year 2024

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#29 Year 2020

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#30 Year 2020

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#31 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#32 Year 2024

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#33 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#34 Year 2020

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#35 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#36 Year 2023

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#37 Year 2021

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#38 Year 2024

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#39 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#40 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#41 Year 2024

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#42 Year 2023

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#43 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#44 Year 2019

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#45 Year 2020

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#46 Year 2023

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#47 Year 2023

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#48 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#49 Year 2022

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

#50 Year 2025

The Australian Firefighters Calendar: 50 Times Firefighters Melted Hearts With Kittens

Image source: australianfirefighterscalendar

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Maisie Williams Described What it Was Like to Find Out How ‘Game of Thrones’ Ends
3 min read
Feb, 22, 2018
3 Things Modern Family Did That We’re Thankful For
3 min read
Mar, 6, 2024
This Modern Family Episode Helped Make The Show Great
3 min read
Apr, 30, 2023
Scrubs
Scrubs Season 1 Episode 17 Review: “My Student”
3 min read
Aug, 12, 2015
The Tick
Amazon’s ‘The Tick’ Pilot to Stream on Twitch for 24 Hours This Month
3 min read
Aug, 9, 2016
TVOvermind SDCC 2014 Interview: Agent Carter’s Hayley Atwell and Showrunners Talk Season One
3 min read
Aug, 4, 2014
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.