Artist Makes Realistic And Detailed Drawings Of Pop-Culture Characters (17 Pics)

Amy Sherrier is a talented illustrator who works as a character designer for Floyd County Productions. She says she likes doing silly things in her free time., but we totally disagree! Her art series is not silly at all!

Amy redraws characters from pop-culture making them more realistic adding incredible detail.

Scroll down the page and see for yourself!

More info: behance.net

#1

Image source: Amy Sherrier

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

