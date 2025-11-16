25 New Thought-Provoking Illustrations That Reflect Our Society, Made By This German Artist

Society is reflected in art. Art evolves to represent society’s significant developments as it grows and progresses. The vital aspect of our lives is captured in art, which also represents our history. German artist Steffen Kraft aka “Iconeo” is a graphic designer and an activist who often raises awareness on climate change, human relationships, and just society in general through his artwork.

The artist has over 265k fans on Instagram and he continues to inspire his followers and sheds light on the reality we are currently living in. Kraft’s work has been featured on Bored Panda previously and can be found by clicking here, and here for parts 1 and 2.

More info: iconeo.de | Instagram | Facebook | twitter.com

#1

Image source: iconeo

#2

Image source: iconeo

#3

Image source: iconeo

#4

Image source: iconeo

#5

Image source: iconeo

#6

Image source: iconeo

#7

Image source: iconeo

#8

Image source: iconeo

#9

Image source: iconeo

#10

Image source: iconeo

#11

Image source: iconeo

#12

Image source: iconeo

#13

Image source: iconeo

#14

Image source: iconeo

#15

Image source: iconeo

#16

Image source: iconeo

#17

Image source: iconeo

#18

Image source: iconeo

#19

Image source: iconeo

#20

Image source: iconeo

#21

Image source: iconeo

#22

Image source: iconeo

#23

Image source: iconeo

#24

Image source: iconeo

#25

Image source: iconeo

