German Artist Shows What’s Problematic About Modern Societies In His 26 Illustrations

Art is a perfect way to communicate and highlight all the issues and problems that arise. It is also a means to open people’s eyes and let them finally see things that were swept under the rug and not touched for the longest time. 

German artist Steffen Kraft, also known as Iconeo, creates thought-provoking illustrations that enable one to self-reflect and to see the world from a different point of view. Bored Panda has shared his artworks with you pandas before (you can find them here). Since that time the artist created some more profound illustrations. His drawings are impressive and communicate important messages that come from observing our modern society. Which one is the most relatable to you?

More info: iconeo.de | Facebook | Instagram | tiktok.com | youtube.com | twitter.com

#1

Image source:  iconeo

#2

Image source:  iconeo

#3

Image source:  iconeo

#4

Image source:  iconeo

#5

Image source:  iconeo

#6

Image source:  iconeo

#7

Image source:  iconeo

#8

Image source:  iconeo

#9

Image source:  iconeo

#10

Image source:  iconeo

#11

Image source:  iconeo

#12

Image source:  iconeo

#13

Image source:  iconeo

#14

Image source:  iconeo

#15

Image source:  iconeo

#16

Image source:  iconeo

#17

Image source:  iconeo

#18

Image source:  iconeo

#19

Image source:  iconeo

#20

Image source:  iconeo

#21

Image source:  iconeo

#22

Image source:  iconeo

#23

Image source:  iconeo

#24

Image source:  iconeo

#25

Image source:  iconeo

#26

Image source:  iconeo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
