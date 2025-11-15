30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By ‘False Knees’

by

It’s easy to look at cute animals and think they’re just as pure and lovely on the inside as well. But are they really? For all that we know, they might have the same pessimistic thoughts as us. What if all those fascinating noises they make aren’t so poetic and translate into nothing more than the same mundane conversations we have? We may never know for sure, but thanks to Joshua Barkman and his webcomic False Knees, we can at least imagine the answers.

The series takes a wild turn from conventional online animal stories, depicting woodland creatures caught up in various existential crises. Barkman found his angle and has the skills to work it, and his Instagram follower count is now creeping above 590,000. A resident of Kitchener, Ontario, he often draws animals native to the area in his frames, including the Canada goose and the red-breasted nuthatch.

More info: False KneesFacebookInstagramTumblr

#1

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#2

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#3

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: alseknees

#4

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#5

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#6

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#7

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#8

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: falseknees

#9

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: falseknees

#10

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#11

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#12

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: falseknees

#13

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#14

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: falseknees

#15

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#16

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#17

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#18

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#19

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#20

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: falseknees

#21

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#22

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#23

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#24

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#25

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#26

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#27

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#28

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

#29

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: falseknees

#30

30 Funny Animal Comics That Show What Is Really Happening Out In The Wild By &#8216;False Knees&#8217;

Image source: False Knees

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Fringe Cancellation Seems More Likely, Says FOX Prez
3 min read
Jan, 1, 2010
Patrick Stewart Has A New Foster Dog And Their Bond Is Adorable
3 min read
Nov, 13, 2025
The Final Three Players on Squid Game: The Challenge
3 min read
Dec, 3, 2023
DVD Review – ER: The Complete Thirteenth Season
3 min read
Sep, 29, 2010
I Search For Perfect Moments In The Streets Of New York
3 min read
Nov, 13, 2025
Man Upset GF Bought Herself A Peanut Butter Cake To Eat At Work Knowing He Can’t Eat It
3 min read
Aug, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.