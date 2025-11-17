40 Times People Asked To Cover Up Their Scars And This Tattoo Artist Nailed It (New Pics)

For most, tattoos seem like an artistic way to cover your body with stories, say, spice things up a bit (of course, moms will most likely tell you it’s a job liability that won’t do you any good in life). But for people whose skin is already covered with stories of their own – tattoos mean so much more than that.
Tran Thi Bich Ngoc, also known as Ngoc Like Tattoo, knows this better than most. After all, this Vietnamese tattoo artist with over a decade of experience under her belt specializes in helping women who wish to cover up scarring from self-harm, mastectomy, post-birth, accidents, burns, trauma, and abuse experiences. To celebrate Ngoc’s most recent work, we’ve collected some of the artist’s most impressive new tattoos which range from flowers to Studio Ghibli classics.
#1
Image source: ngocliketattoo
#2
Image source: ngocliketattoo
#3
Image source: ngocliketattoo
#4
Image source: ngocliketattoo
#5
Image source: ngocliketattoo
#6
Image source: ngocliketattoo
#7
Image source: ngocliketattoo
#8
Image source: ngocliketattoo
#9
Image source: ngocliketattoo
#10
Image source: ngocliketattoo
#11
Image source: ngocliketattoo
#12
Image source: ngocliketattoo
#13
Image source: ngocliketattoo
#14
Image source: ngocliketattoo
#15
Image source: ngocliketattoo
#16
Image source: ngocliketattoo
#17
Image source: ngocliketattoo
#18
Image source: ngocliketattoo
#19
Image source: ngocliketattoo
#20
Image source: ngocliketattoo
#21
Image source: ngocliketattoo
#22
Image source: ngocliketattoo
#23
Image source: ngocliketattoo
#24
Image source: ngocliketattoo
#25
Image source: ngocliketattoo
#26
Image source: ngocliketattoo
#27
Image source: ngocliketattoo
#28
Image source: ngocliketattoo
#29
Image source: ngocliketattoo
#30
Image source: ngocliketattoo
#31
Image source: ngocliketattoo
#32
Image source: ngocliketattoo
#33
Image source: ngocliketattoo
#34
Image source: ngocliketattoo
#35
Image source: ngocliketattoo
#36
Image source: ngocliketattoo
#37
Image source: ngocliketattoo
#38
Image source: ngocliketattoo
#39
Image source: ngocliketattoo
#40
Image source: ngocliketattoo
Follow Us