This Artist From Poland Uses Scrap Metal To Create These Fascinating Sculptures Inspired By Popular Movies (44 Pics)

Sebastian Kucharski, an artist from Poland, creates awesome sculptures out of various bits of scrap metal. The artist creates amazing sculptures using nothing but old car parts and scrap metal. He doesn’t sell his works. All the works are transferred to the museum that he created when the sculptures no longer fit in his studio. Sebastian Kucharski is distinguished by a unique, recognizable style, incredible perfectionism, and attention to the smallest details. He is careful about the aesthetics of the parts he chooses for his beautiful sculptures as well. The most labor-intensive sculptures are created within 600/700 hours. And this impressive collection has already consumed over 30,000 hours of work.

More info: Facebook | Instagram | youtube.com

#1

