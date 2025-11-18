People Online Are Amazed By This Artist Who Makes The Most Wonderful Embroidered Creations (28 Pics)

by

Art can take on many different forms. But while some are really popular and can be encountered often, others don’t get nearly enough recognition. 

For example, despite this art’s magnificence, chances are you couldn’t name many embroidery artists. Well, today, we’re here to present you with an aerial embroidery artist whose name you’ll definitely want to remember because her breathtaking art will most likely make you want to come back time and time again. Scroll down to see what we’re talking about!

More info: Instagram

#1

Image source: Mira Gupta

#2

Image source: Mira Gupta

#3

Image source: Mira Gupta

#4

Image source: Mira Gupta

#5

Image source: Mira Gupta

#6

Image source: Mira Gupta

#7

Image source: Mira Gupta

#8

Image source: Mira Gupta

#9

Image source: Mira Gupta

#10

Image source: Mira Gupta

#11

Image source: Mira Gupta

#12

Image source: Mira Gupta

#13

Image source: Mira Gupta

#14

Image source: Mira Gupta

#15

Image source: Mira Gupta

#16

Image source: Mira Gupta

#17

Image source: Mira Gupta

#18

Image source: Mira Gupta

#19

Image source: Mira Gupta

#20

Image source: Mira Gupta

#21

Image source: Mira Gupta

#22

Image source: Mira Gupta

#23

Image source: Mira Gupta

#24

Image source: Mira Gupta

#25

Image source: Mira Gupta

#26

Image source: Mira Gupta

#27

Image source: Mira Gupta

#28

Image source: Mira Gupta

