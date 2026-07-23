Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

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Gabrielle Drolet is a Montreal-based journalist, essayist, and cartoonist whose witty illustrations have appeared in The New Yorker, The New York Times, The Globe and Mail, and many other well-known publications. While her cartoons are often playful and humorous, they also have a thoughtful side, touching on everyday experiences in a way that’s both clever and relatable.

Instead of drawing people, Drolet often brings her ideas to life through expressive animals and ordinary objects, giving her comics a unique charm and personality. Scroll down to enjoy a selection of Gabrielle’s most recent cartoons and discover why her work has resonated with so many readers.

More info: Instagram | gabrielledrolet.bigcartel.com | x.com

#1

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

#2

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#3

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#4

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#5

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#6

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#7

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#8

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#9

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#10

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#11

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#12

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#13

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#14

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#15

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#16

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#17

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#18

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#19

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#20

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#21

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#22

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#23

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#24

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

#25

Artist Makes Funny And Honest Comics About Life’s Little Moments (25 New Pics)

Image source: gabrielle.drolet

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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