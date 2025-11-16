Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

by

Ready for another batch of original and fun comics from talented artists? This time we’d love to show you the comics of “Nicholas And His Doubts”. “Nicholas And His Doubts” is a series of comics that involve random characters and a lot of pop-culture references.

Bored Panda reached out to the artist to find out a little bit more about him and his comics.

“I started making comics during the COVID-19 pandemic. I was in graduate school in neuroscience at the time and secretly didn’t really want to be there. Then COVID-19 was kind of like the tipping point for me. I had a lot of ideas that I wanted to draw out, but lacked drawing skills… Finally, during the social distancing time, I just started drawing them. I like it a lot and I wish I had started a decade earlier.”

More info: Instagram | Etsy | twitter.com

#1

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#2

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#3

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#4

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#5

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#6

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#7

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#8

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#9

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#10

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#11

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#12

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#13

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#14

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#15

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#16

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#17

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#18

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#19

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#20

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#21

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#22

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#23

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#24

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#25

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#26

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#27

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#28

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#29

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#30

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

#31

Artist Made These 31 Hilariously Absurd Comics With Ridiculously Unexpected Twists

Image source: nicholas_and_his_doubts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Super Mom Has Just Given Birth To A Record Number Of Cubs, And Their Pics Are Too Cute
3 min read
Nov, 12, 2025
Warrior-Like Beauty Pageant Chickens In Beautiful Photos By Ernest Goh
3 min read
Nov, 11, 2025
188 Education Quotes That Might Inspire You To Learn Something New
3 min read
Nov, 16, 2025
If You’re Feeling Down, These 50 Wholesome Pics Might Lift You Up (New Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
Why Tess Mercer Was the Worst Character on Smallville
3 min read
Oct, 12, 2021
“Are You Alright, Netherlands?”: AI Generates The ‘Most Stereotypical Person’ From 20 Countries, And People Have Thoughts
3 min read
Nov, 16, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.