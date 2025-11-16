Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

by

I’m a French artist, and my name is Dimitri “Jahz Design.” I graduated as a graphic designer. I have always been interested in history and architectural remains. It was in 2013 when I developed my interest in the urban photography of heritage in disuse. My first exploration was an ancient cemetery of military ships.

I travel the globe looking for forgotten places in urban decay. Today, I want to share with you the most beautiful abandoned places around the world.

Also, check out my posts about the most beautiful abandoned castles, Georgian Soviet-era spas, European abandoned theaters, and lastly my most beautiful places around the world (part 1 and part 2).

More info: Instagram | jahzdesign.com | Facebook

#1 Abandoned Castle, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#2 Abandoned Villa, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#3 Abandoned Church, France

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#4 Abandoned Villa, Portugal

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#5 Abandoned Orphanage, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#6 Abandoned Spa, Georgia

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#7 Abandoned Hotel, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#8 Abandoned Ship, France

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#9 Abandoned Sanatorium, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#10 Abandoned Disco, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#11 Abandoned Villa, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#12 Abandoned Rocket

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#13 Abandoned Casino, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#14 Abandoned Castle, France

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#15 Abandoned Sanatorium, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#16 Abandoned Cinema, France

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#17 Abandoned Villa, Portugal

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#18 Abandoned Hospital, France

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#19 Abandoned Castle, France

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#20 Abandoned Church, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#21 Abandoned Crypt, Portugal

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#22 Abandoned Cinema, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#23 Abandoned Theater, Italy

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

#24 Abandoned Sanatorium, Georgia

Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Leonardo DiCaprio Spends 5 Hours Getting Wounded For A Scene In The Revenant
3 min read
Nov, 11, 2025
My Favorite Pictures From My Dog-walking Adventures
3 min read
Nov, 11, 2025
This Photographer Captured 54 Street Shots Full Of Light, Shadow, And Emotion
3 min read
Oct, 31, 2025
Fresh Off the Boat - Emmys
Fresh Off the Boat Season 1 Episode 5 Review: “Persistent Romeo”
3 min read
Feb, 18, 2015
DVD Review – Top Gear: The Complete Season 13
3 min read
Sep, 28, 2010
Photographer Mashes Photos Together For Hilarious Results
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.