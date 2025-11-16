Here Are The Most Beautiful Abandoned Places That I Found Around The World (24 New Pics)

I’m a French artist, and my name is Dimitri “Jahz Design.” I graduated as a graphic designer. I have always been interested in history and architectural remains. It was in 2013 when I developed my interest in the urban photography of heritage in disuse. My first exploration was an ancient cemetery of military ships.
I travel the globe looking for forgotten places in urban decay. Today, I want to share with you the most beautiful abandoned places around the world.
#1 Abandoned Castle, Italy
#2 Abandoned Villa, Italy
#3 Abandoned Church, France
#4 Abandoned Villa, Portugal
#5 Abandoned Orphanage, Italy
#6 Abandoned Spa, Georgia
#7 Abandoned Hotel, Italy
#8 Abandoned Ship, France
#9 Abandoned Sanatorium, Italy
#10 Abandoned Disco, Italy
#11 Abandoned Villa, Italy
#12 Abandoned Rocket
#13 Abandoned Casino, Italy
#14 Abandoned Castle, France
#15 Abandoned Sanatorium, Italy
#16 Abandoned Cinema, France
#17 Abandoned Villa, Portugal
#18 Abandoned Hospital, France
#19 Abandoned Castle, France
#20 Abandoned Church, Italy
#21 Abandoned Crypt, Portugal
#22 Abandoned Cinema, Italy
#23 Abandoned Theater, Italy
#24 Abandoned Sanatorium, Georgia
