24 Incredibly Cute Parallel Lines By Me And My Friends

From the series: “Parallel Lines of Our Universe”
I took a photo of this plane line and it went viral among me and my friends.
If you also want to try something with it, go ahead and give it a shot (original pic included). And don’t forget to comment on your favorite parallel line.
Original Photograph by Natali Burduli
#1 By Natali Burduli (First Date)
#2 By Maia Mestumre
#3 By Maia Mestumre
#4 By Oliko Nadiradze
#5 By Oliko Nadiradze
#6 By Natali Burduli (Dreamworks)
#7 By George Gamez
#8 By Oliko Nadiradze
#9 By Natali Burduli (Second Date)
#10 By Natali Burduli
#11 By Natali Burduli (Chilling)
#12 By Natali Burduli
#13 By Natali Burduli
#14 By Natali Burduli (Parallel Solution)
#15 By George Gamez
#16 By Oliko Nadiradze
#17 By Tata Gabisonia
#18 By Natali Burduli
#19 By Natali Burduli
#20 By Natali Burduli
#21 By Natali Burduli (Sad Story)
#22 By Natali Burduli
#23 By Pepi
#24 By Tata Gabisonia
