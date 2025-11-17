24 Incredibly Cute Parallel Lines By Me And My Friends

by

From the series: “Parallel Lines of Our Universe”

I took a photo of this plane line and it went viral among me and my friends.

If you also want to try something with it, go ahead and give it a shot (original pic included). And don’t forget to comment on your favorite parallel line. 

Original Photograph by Natali Burduli

#1 By Natali Burduli (First Date)

#2 By Maia Mestumre

#3 By Maia Mestumre

#4 By Oliko Nadiradze

#5 By Oliko Nadiradze

#6 By Natali Burduli (Dreamworks)

#7 By George Gamez

#8 By Oliko Nadiradze

#9 By Natali Burduli (Second Date)

#10 By Natali Burduli

#11 By Natali Burduli (Chilling)

#12 By Natali Burduli

#13 By Natali Burduli

#14 By Natali Burduli (Parallel Solution)

#15 By George Gamez

#16 By Oliko Nadiradze

#17 By Tata Gabisonia

#18 By Natali Burduli

#19 By Natali Burduli

#20 By Natali Burduli

#21 By Natali Burduli (Sad Story)

#22 By Natali Burduli

#23 By Pepi

#24 By Tata Gabisonia

