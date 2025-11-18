This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Five years ago, an 11-year-old boy became an internet sensation over his love and talent for crochet goods. Today, Jonah Larson is a 16-year-old, and his hobby that then flourished into a business is still going strong.

Jonah was adopted from Ethiopia when he was only 6 months old, and now he lives in La Crosse, Wisconsin. From the early age of 5, Jonah was introduced to crocheting, which soon became his passion. Over the years, the boy has crocheted many sweaters, hats, blankets, toys, and basically anything you can think of.

So today, we’ve compiled a selection of his works into a list that we hope will inspire you to never give up on your hobbies.

More info: Instagram | jonahhands.com | youtube.com

#1

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#2

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#3

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#4

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#5

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#6

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#7

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#8

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#9

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#10

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#11

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#12

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#13

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#14

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#15

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#16

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#17

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#18

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#19

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#20

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#21

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#22

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#23

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#24

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#25

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#26

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#27

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#28

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#29

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#30

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#31

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#32

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#33

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#34

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#35

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#36

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#37

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#38

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#39

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#40

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#41

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

#42

This 16-Year-Old Crochet Prodigy Continues To Wow The World With His Talent (42 Pics)

Image source: jonahhands

