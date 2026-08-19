40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

by

Stockholm-based artist Nadia Tolstoy has turned that idea into an ongoing series of clever and delightfully silly illustrations called “Surrealians,” where familiar words, expressions, and combinations are transformed into literal visual puns.

Her work has appeared on Bored Panda several times, and readers may already recognize the series’ distinctive minimalist style. Nadia previously explained that the project began unexpectedly while she was recovering from a cold and doodling in her sketchbook. What started as a spontaneous creative exercise eventually grew into an entire world of visual wordplay.

Today, we’re sharing another collection of her latest “Surrealians”. Take a look below, and upvote the ones that made you smile!

More info: Instagram | x.com

#1

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

#2

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#3

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#4

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#5

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#6

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#7

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#8

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#9

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#10

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#11

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#12

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#13

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#14

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#15

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#16

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#17

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#18

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#19

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#20

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#21

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#22

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#23

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#24

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#25

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#26

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#27

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#28

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#29

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#30

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#31

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#32

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#33

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#34

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#35

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#36

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#37

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#38

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#39

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

#40

40 New Humorous Illustrations By This Artist That Playfully Redefine Words

Image source: surrealians

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
45 Stories From History Captured In Pictures, As Seen On This IG Page
3 min read
Nov, 17, 2025
Five Things You Didn’t Know about Sutton Foster
3 min read
Jun, 29, 2017
Daily Guess The Country Game #040 (May 02, 2026)
3 min read
May, 5, 2026
People Are Noticing How The Scenario Of The 1918 Spanish Flu Seems Eerily Similar To What We’re Currently Going Through
3 min read
Nov, 14, 2025
Magical Food From The Enchanted World
3 min read
Nov, 12, 2025
I Illustrate Pets Surrounded By Food
3 min read
Nov, 12, 2025