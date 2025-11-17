35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

by

Nadia Tolstoy is a Stockholm-based cartoonist who has caught the eye of many on social media. She describes her work as “mildly amusing doodles” that can be “surreal at times and frequently punny.”

The artist has made a series of illustrations called “Surrealians”. She has the talent to mix different things to represent a single word, creating funny and absurd visuals that might make you see words in a new way. Scroll down to dive into Tolstoy’s whimsical world!

More info: Instagram | surrealians.com | twitter.com

#1

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#2

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#3

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#4

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#5

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#6

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#7

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#8

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#9

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#10

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#11

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#12

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#13

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#14

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#15

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#16

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#17

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#18

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#19

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#20

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#21

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#22

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#23

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#24

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#25

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#26

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#27

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#28

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#29

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#30

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#31

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#32

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#33

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#34

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

#35

35 Funny Doodles By Nadia Tolstoy That Might Change The Way You Look At Some Words (New Pics)

Image source: surrealians

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Duck Becomes This Little Boy’s Protector, Following Him Everywhere
3 min read
Nov, 11, 2025
I Left My Corporate Job To Make Mystical Polymer Clay Creatures, And Here Are My Works
3 min read
Nov, 12, 2025
A Crab vs Eel vs Octopus on Blue Planet II
3 min read
Dec, 14, 2017
This is Kelly Bundy Coming in the Front Door Every Season of Married With Children
3 min read
Jan, 16, 2018
Peek Below Ship Decks In Illustrations Inspired By My Time At Sea
3 min read
Nov, 11, 2025
Starbucks To Donate 100% Of Its Unsold Food To People In Need
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.