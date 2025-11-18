A Short Hair Specialist For Women Proves That Anyone Can Look Great With The Right Cut (30 New Pics)

Transitioning from long hair to a rather short pixie cut or a stylish bob can be a significant transformation. Attachment to our hair is undeniable, but some brave women have embraced this change and now are rocking a gorgeous short hairstyle.
Kristina Katsabina, an expert in women’s short cuts, continues to share comparison images of her customers before and after the trim, inspiring many women to go for a new look. So, if you have an urge to change up your hair, maybe this is a sign to consider a short hairstyle!
More info: Instagram
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
