A Short Hair Specialist For Women Proves That Anyone Can Look Great With The Right Cut (30 New Pics)

Transitioning from long hair to a rather short pixie cut or a stylish bob can be a significant transformation. Attachment to our hair is undeniable, but some brave women have embraced this change and now are rocking a gorgeous short hairstyle.

Kristina Katsabina, an expert in women’s short cuts, continues to share comparison images of her customers before and after the trim, inspiring many women to go for a new look. So, if you have an urge to change up your hair, maybe this is a sign to consider a short hairstyle!

More info: Instagram

#1

Image source: kristinakatsabina

#2

Image source: kristinakatsabina

#3

Image source: kristinakatsabina

#4

Image source: kristinakatsabina

#5

Image source: kristinakatsabina

#6

Image source: kristinakatsabina

#7

Image source: kristinakatsabina

#8

Image source: kristinakatsabina

#9

Image source: kristinakatsabina

#10

Image source: kristinakatsabina

#11

Image source: kristinakatsabina

#12

Image source: kristinakatsabina

#13

Image source: kristinakatsabina

#14

Image source: kristinakatsabina

#15

Image source: kristinakatsabina

#16

Image source: kristinakatsabina

#17

Image source: kristinakatsabina

#18

Image source: kristinakatsabina

#19

Image source: kristinakatsabina

#20

Image source: kristinakatsabina

#21

Image source: kristinakatsabina

#22

Image source: kristinakatsabina

#23

Image source: kristinakatsabina

#24

Image source: kristinakatsabina

#25

Image source: kristinakatsabina

#26

Image source: kristinakatsabina

#27

Image source: kristinakatsabina

#28

Image source: kristinakatsabina

#29

Image source: kristinakatsabina

#30

Image source: kristinakatsabina

