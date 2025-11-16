50 Funny Science Jokes And Memes That Don’t Require An IQ Of 300 To Get

Let’s face it, science is a complicated matter. When it comes to subjects like physics, chemistry, or biology, you often feel confused by the mass of the topics. Flipping through textbooks makes the velocity of your thoughts as rapid as light. Hearing terms you can’t even begin to comprehend — you can almost feel the electricity in the air, can’t you? Well, fear not! Even if the scientific world can seem like very serious business, there’s plenty of entertainment, too.
If you think science can’t be hilarious, then take a look at this 436k-member-strong group over on Facebook. Aptly titled ‘Science Memes’, this community is dedicated to cheering your inner nerd by sharing jokes that are scientifically proven to leave everyone in stitches.
We at Bored Panda have gone through their feed and gathered some of the most hilarious posts to brighten your day, especially if you’re fluent in geek. So find your lab coat, grab your glasses, and get ready to test your smarts by laughing throughout this list. Be sure to upvote your favorite memes and let us know what you think about them in the comments!
Psst! You can find even more science-related goodness in our earlier posts right here and here.
#1
Image source: Science Memes
#2
Image source: Science Memes
#3
Image source: Science Memes
#4
Image source: Science Memes
#5
Image source: Science Memes
#6
Image source: Science Memes
#7
Image source: Science Memes
#8
Image source: Science Memes
#9
Image source: Science Memes
#10
Image source: Science Memes
#11
Image source: Science Memes
#12
Image source: Science Memes
#13
Image source: Science Memes
#14
Image source: Science Memes
#15
Image source: Science Memes
#16
Image source: Science Memes
#17
Image source: Science Memes
#18
Image source: Science Memes
#19
Image source: Science Memes
#20
Image source: Science Memes
#21
Image source: Science Memes
#22
Image source: Science Memes
#23
Image source: Science Memes
#24
Image source: Science Memes
#25
Image source: Science Memes, SrGrafo
#26
Image source: Science Memes
#27
Image source: Science Memes
#28
Image source: Science Memes
#29
Image source: Science Memes
#30
Image source: Science Memes
#31
Image source: Science Memes
#32
Image source: Science Memes
#33
Image source: Science Memes
#34
Image source: Science Memes
#35
Image source: Science Memes
#36
Image source: Science Memes
#37
Image source: kritarthmittal
#38
Image source: Science Memes
#39
Image source: Science Memes
#40
Image source: Science Memes
#41
Image source: Science Memes
#42
Image source: Science Memes
#43
Image source: Science Memes
#44
Image source: Science Memes
#45
Image source: Science Memes
#46
Image source: Science Memes
#47
Image source: Science Memes
#48
Image source: Science Memes
#49
Image source: Science Memes
#50
Image source: Science Memes
Follow Us