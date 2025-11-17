Artist Creates Inspiring Comics That Might Brighten Up Your Day (30 New Pics)

John Euclid Templonuevo, otherwise known as “Arkitekyuklid,” is a skilled Filipino artist balancing his final year in a BS Architecture degree with his passion for art. Despite his academic commitments, he consistently dedicates time to create artwork deeply rooted in his faith.

To his followers, his illustrations and comics tend to feel like a soothing embrace in difficult times, thus the artist has gained a considerable following. Through his art, John reminds us to take a break and look at things that really matter. 

#1

Image source: arkitekyuklid

#2

Image source: arkitekyuklid

#3

Image source: arkitekyuklid

#4

Image source: arkitekyuklid

#5

Image source: arkitekyuklid

#6

Image source: arkitekyuklid

#7

Image source: arkitekyuklid

#8

Image source: arkitekyuklid

#9

Image source: arkitekyuklid

#10

Image source: arkitekyuklid

#11

Image source: arkitekyuklid

#12

Image source: arkitekyuklid

#13

Image source: arkitekyuklid

#14

Image source: arkitekyuklid

#15

Image source: arkitekyuklid

#16

Image source: arkitekyuklid

#17

Image source: arkitekyuklid

#18

Image source: arkitekyuklid

#19

Image source: arkitekyuklid

#20

Image source: arkitekyuklid

#21

Image source: arkitekyuklid

#22

Image source: arkitekyuklid

#23

Image source: arkitekyuklid

#24

Image source: arkitekyuklid

#25

Image source: arkitekyuklid

#26

Image source: arkitekyuklid

#27

Image source: arkitekyuklid

#28

Image source: arkitekyuklid

#29

Image source: arkitekyuklid

#30

Image source: arkitekyuklid

