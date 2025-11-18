NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

by

Children are the future, but they often don’t get enough credit for how bright they are. They’re always listening and observing, and their little brains are soaking up information like sponges. But another thing about kids is that they’re basically tiny little comedians. 

And if you’re in the mood to read some hilarious quotes from clever kiddos, you’ve come to the right place, pandas. We took a trip to the Live From Snack Time! Instagram and gathered some of their best posts down below. Enjoy scrolling through and being astounded by these little comedic geniuses, and keep reading to find a conversation with Alyssa Cowit, the creator of Live From Snack Time!

More info: LiveFromSnackTime.com | X | Facebook

#1

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#2

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#3

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#4

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#5

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#6

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#7

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#8

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#9

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#10

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#11

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#12

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#13

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#14

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#15

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#16

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#17

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#18

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#19

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#20

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#21

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#22

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#23

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#24

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#25

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#26

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#27

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#28

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#29

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#30

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#31

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#32

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#33

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#34

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#35

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#36

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#37

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#38

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#39

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#40

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids And They’re Wholesome And Hilarious (40 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#41

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Scam ‘Victim’ Plays Dumb To Annoy The Hell Out Of Scammer ‘Offering’ Them $150,000
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, Have You Ever Had An Inexplicable Or Paranormal Experience? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
I Spend Hours Creating Unique Art By Burning Wood
3 min read
Nov, 13, 2025
Community 2.10 “Mixology Certification” Review
3 min read
Dec, 3, 2010
Guy Notices Something Odd On Top Of Zeus’ Temple In 1858 Photo, Discovers What They Don’t Teach At School
3 min read
Nov, 13, 2025
Only A Geography Nerd Can Score 20/20 On This Water Quiz
3 min read
Nov, 18, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.