Anneli Kirby Turns Wool Into Three-Dimensional Dog Portraits, And Here Are Her 37 Best Works

Anneli Kirby is a graphic designer who has also found a passion for creating unique and personalized felted dog portraits. Her style is a fun caricature of each dog that captures its personality rather than aiming for perfect photorealism. The inspiration for creating felted art pieces came to Anneli from a desire to memorialize her own pets, which has led to expanding her work and creating portraits for others.

All dog portraits created by Anneli are made from wool roving on a colored felt background, giving them a three-dimensional effect. The artist requires high-quality photos as a reference, which help her capture every detail of the pet. The ultimate goal for Anneli is to create a piece of art that is meaningful to her customers and celebrates the love they have for their beloved four-legged friends.

More info: Instagram | an7247.wixsite.com | tiktok.com

