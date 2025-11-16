We Create Figurines And Art-Toys Of All Kinds Of Creatures (31 New Pics)

by

We are Kasia and Jacek Anyszkiewicz – a married couple from Gliwice in Poland with a shared passion for creating unique arts. Some of you may remember us from our new species discovered and fantasy creatures from another world projects we shared on Bored Panda

It’s been a while and now we are back with new stuff – unique paint jobs, made with attention to the smallest detail. Each of them has its own unique character. Enjoy!

More info: Instagram | Etsy

#1 Glowfish

Image source: katyushkaart

#2 Galactic Moomin

Image source: katyushkaart

#3 Baby Nessie

Image source: katyushkaart

#4 Los Muertos Cat

Image source: katyushkaart

#5 Galactic Frenchie

Image source: katyushkaart

#6 Pugs

Image source: katyushkaart

#7 Alien Crabs

Image source: katyushkaart

#8 Hungry Zola

Image source: katyushkaart

#9 Galactic Bad Fat Cat

Image source: katyushkaart

#10 Frenchie

Image source: katyushkaart

#11 Baby Octopus

Image source: katyushkaart

#12 Sissi

Image source: katyushkaart

#13 Bosede The King And Alcest The Fish

Image source: katyushkaart

#14 Baby Nessie

Image source: katyushkaart

#15 Baby Shark And Ginger Mermaid

Image source: katyushkaart

#16 Bubble Gum

Image source: katyushkaart

#17 Rambo

Image source: katyushkaart

#18 Purrmaid

Image source: katyushkaart

#19 Bad Fat Cat

Image source: katyushkaart

#20 Bad Fat Cat

Image source: katyushkaart

#21 Alien Crab

Image source: katyushkaart

#22 Galactic Frenchie

Image source: katyushkaart

#23 Frenchie

Image source: katyushkaart

#24 Baby Octopus

Image source: katyushkaart

#25 Bad Fat Cat

Image source: katyushkaart

#26 Alien Crab

Image source: katyushkaart

#27 Romeo

Image source: katyushkaart

#28 Mr. Rotten

Image source: katyushkaart

#29 Frenchie

Image source: katyushkaart

#30 Hello Fatty

Image source: katyushkaart

#31 Bad Fat Cat

Image source: katyushkaart

