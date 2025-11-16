We Create Figurines And Art-Toys Of All Kinds Of Creatures (31 New Pics)

We are Kasia and Jacek Anyszkiewicz – a married couple from Gliwice in Poland with a shared passion for creating unique arts. Some of you may remember us from our new species discovered and fantasy creatures from another world projects we shared on Bored Panda.
It’s been a while and now we are back with new stuff – unique paint jobs, made with attention to the smallest detail. Each of them has its own unique character. Enjoy!
#1 Glowfish
#2 Galactic Moomin
#3 Baby Nessie
#4 Los Muertos Cat
#5 Galactic Frenchie
#6 Pugs
#7 Alien Crabs
#8 Hungry Zola
#9 Galactic Bad Fat Cat
#10 Frenchie
#11 Baby Octopus
#12 Sissi
#13 Bosede The King And Alcest The Fish
#14 Baby Nessie
#15 Baby Shark And Ginger Mermaid
#16 Bubble Gum
#17 Rambo
#18 Purrmaid
#19 Bad Fat Cat
#20 Bad Fat Cat
#21 Alien Crab
#22 Galactic Frenchie
#23 Frenchie
#24 Baby Octopus
#25 Bad Fat Cat
#26 Alien Crab
#27 Romeo
#28 Mr. Rotten
#29 Frenchie
#30 Hello Fatty
#31 Bad Fat Cat
